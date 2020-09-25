Житомирський футбольний клуб Полісся може припинити виступи в Першій лізі через недофінансування з обласного бюджету.

Про це розповів директор клубу Володимир Загурський.

За його словами, річний бюджет Полісся становить 9,6 млн гривень. Половину цієї суми, відповідно до домовленостей, виділяє міська рада, іншу половину – обласна державна адміністрація. Директор клубу каже, що міська рада виділила 4,8 млн гривень, але обласна недофінансувала три з половиною мільйони:

"На гру 16 жовтня у Сумах з Альянсом грошей на виїзд не буде. Не тільки на зарплату, а й для всіх поточних видатків на функціонування клубу. Окрім одного мільйону 300 тисяч клуб не отримав жодної копійки. Коли була акція ультрасів Полісся, то до них виходив очільник області Віталій Бунечко і сказав, що я вам гарантую те, що до кінця року клуб буде профінансовано у розмірі чотирьох з половиною мільйонів гривень", - розповів Загурський.