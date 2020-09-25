Помічник Моєса: Ярмоленко претендує на потрапляння в основний склад

Джерело - sport.ua.
Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко продемонстрував відмінну гру у кубкових матчах.
Про це розповів Алан Ірвайн, помічник тренера Девіда Моєса.
"Чи претендує Андрій на основний склад? Звісно. Це дуже талановитий гравець, один з найталановитіших, з якими мені доводилося працювати.
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Однак у нас безумовно є конкуренція на його позиції. Той же Джаррод Боуен здорово себе показує, тому вже від Андрія залежить, чи зуміє він пробитися в основу.
Але в кубкових матчах Андрій показує себе відмінно", - вважає Ірвайн.
Нагадаємо, Ярмоленко отримав найвищу оцінку від Whoscored за матч із Халл Сіті.