Ді Марія різко відреагував на непотрапляння у збірну Аргентини

Півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія емоційно відреагував на непопадання в заявку збірної Аргентини на матчі кваліфікації ЧС-2022 з Еквадором і Болівією.

Про це розповів сам футболіст.

"У мене немає пояснення цьому, немає слів. Збірна для мене важливіше всього. Я рву жопу в ПСЖ, щоб отримати шанс у збірній. Складно зрозуміти, чому мене не викликали, коли я перебуваю в хорошій формі.

Якщо мене не викликали, значить, не хочуть цього робити. Я буду продовжувати боротися за потрапляння в збірну Аргентини.

Хіба я в 32 роки старий? Багато хто говорить так, але я в 32 такий же, як і раніше. У кожній грі я показую, що я не старий, що можу бути на рівні Неймара і Мбаппе", - розповів Ді Марія.