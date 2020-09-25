Власник Стяуа вижене двох гравців через добу після підписання

Це стало наслідком поразки у Лізі Європи

Власник Стяуа Георге Бекалі після поразки від Слована 25 вересня у кваліфікації Ліги Європи (0:2) вирішив продати двох нападників.

Про це повідомляє Sport.ua.

Румунський клуб хоче розлучитися з Давидом Каядо і Гораном Карановичем, які були куплені 24 вересня у Германштадта.

Таким чином, гравці провели в команді всього добу. Каранович був замінений вже на 10-й хвилині, а Давид Каядо відіграв весь матч.

За даними Transfermarkt, за перехід Карановича Стяуа заплатив € 350 тис. Перехід Давида Каядо румунському клубу обійшовся в € 250 тис.

Раніше, стали відомі всі пари раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи.