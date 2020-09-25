Костишин назвав факт, який був вирішальним у поразці від Рієки

У матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Колос програв Рієці (0:2) через погодні умови.

Про це заявив наставник ковалівської команди Руслан Костишин.

"Гадаю, Рієка виглядала краще у перші пів години матчу. Але потім ми тримали гру під контролем.

Перший гол в екстратаймі все вирішив. Поєдинок був рівним, обидві команди достатньо якісні. Рієка краще пристосувалася, коли почався дощ.

Вони перестали грати у комбінаційний футбол низом – нам потрібно було зробити те саме", - сказав Костишин.