Визначились майже всі пари 1/8 фіналу Кубка англійської ліги

Джерело - Чемпіон.
22-24-го вересня відбулись матчі чергового раунду Кубка англійської ліги, які визначили пари 1/8 фіналу.
Серед усіх учасників, які продовжують боротьбу, 12 представляють Прем’єр-лігу, дві - Чемпіоншип і одна Лігу 2 (четвертий за рангом дивізіон). Центральним на цьому етапі буде протистояння Ліверпуля та Арсеналу. Ще одну путівку в 1/8 фіналу розіграють Лейтон Орієнт з Ліги 2 та Тоттенгем, матч яких було перенесено через участь шпор в Лізі Європи.
Астон Вілла - Сток (II)
Брентфорд (II) - Фулгем
Брайтон - Манчестер Юнайтед
Бернлі - Манчестер Сіті
Евертон - Вест Гем
Ліверпуль - Арсенал
Ньюпорт (IV) - Ньюкасл
Лейтон (IV)/Тоттенгем - Челсі
Базова дата проведення матчів - 29 вересня.
Раніше, Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч Кубка ліги.