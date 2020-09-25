Визначились майже всі пари 1/8 фіналу Кубка англійської ліги

Матч за участі Тоттенгему перенесено на пізніший термін

Джерело - Чемпіон.

22-24-го вересня відбулись матчі чергового раунду Кубка англійської ліги, які визначили пари 1/8 фіналу.

Серед усіх учасників, які продовжують боротьбу, 12 представляють Прем’єр-лігу, дві - Чемпіоншип і одна Лігу 2 (четвертий за рангом дивізіон). Центральним на цьому етапі буде протистояння Ліверпуля та Арсеналу. Ще одну путівку в 1/8 фіналу розіграють Лейтон Орієнт з Ліги 2 та Тоттенгем, матч яких було перенесено через участь шпор в Лізі Європи.

Астон Вілла - Сток (II)

Брентфорд (II) - Фулгем

Брайтон - Манчестер Юнайтед

Бернлі - Манчестер Сіті

Евертон - Вест Гем

Ліверпуль - Арсенал

Ньюпорт (IV) - Ньюкасл

Лейтон (IV)/Тоттенгем - Челсі

Базова дата проведення матчів - 29 вересня.

Раніше, Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч Кубка ліги.