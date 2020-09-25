Десні з Вольфсбургом (0:2) у матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи можна було зіграти краще.

Про це заявив головний тренер чернігівської команди Олександр Рябоконь.

"Враження негативні, тому що програли. Пропустили зі стандарту. Програли боротьбу на ближній штанзі, суперник дограв момент до кінця.

З Вольфсбургом можна було зіграти краще. Вдесятьох ми намагалися пресингувати. Мої заміни були спрямовані на те, щоб відігратися.

Тамм? Так, підвів команду. На рівному місці пішов в обіграш. В такому моменті не можна ризикувати. Потім був безглуздий підкат - буквально через хвилину після жовтої картки отримав другу. Він сам розуміє, що підвів команду", - сказав Рябоконь.