Тренер Рієки: Готуємося до Колоса, як до фіналу чемпіонату світу

Гравці Рієки серйозно підготувалися до матчу кваліфікації Ліги Європи проти Колоса.

Про це розповів головний тренер хорватського клубу Симон Рожман.

"Як ми готуємося до Колоса? Так, немов попереду у нас два півфінали і фінал чемпіонату світу з футболу. У нас достатньо досвідчених гравців, які розуміють, що нас чекає, і водночас у нас багато молоді, енергії і футболістів, які хочуть проявити себе.

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"Це буде непростий матч, в якому все вирішать дрібниці. Колос здобув шість перемог в останніх семи матчах. Обіграти Аріс в Греції - це не дрібниці. Але ми більше зосереджені на собі. Якщо ми будемо справжніми, зіграємо з азартом, як це робили в важливих матчах, то відсвяткуємо підсумкову перемогу. Але важливо розуміти: Колос - небезпечна команда, в якій багато досвідчених гравців", - зазначив Рожман.