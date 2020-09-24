На початку року Сікорського вигнали з Агробізнесу через поїздку до Росії

Волинь незабаром може підписати контракт з нападником Ігорем Сікорським.

Про це повідомляє FootBoom.com.

Днями 32-річний Сікорський покинув Чорноморець, в складі якого виступав з лютого. У нинішньому сезоні Сікорський забив один м'яч у чотирьох матчах за моряків.

На початку року Агробізнес розірвав контракт з Сікорським через поїздку форварда до Росії. Раніше нападник також виступав за Зорю, алчевську Сталь, Геліос, Миколаїв, Верес, Гірник-Спорт і латвійський Даугавпілс.