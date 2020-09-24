Луческу побив рекорд Лобановського 19-річної давнини

Фахівець провів рекордний матч в єврокубках з українськими клубами

Джерело - Чемпіон.

Перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів з Гентом став 136-м для Мірчі Луческу в єврокубках з українськими клубами.

Про це повідомляє Sport.ua.

Тим самим 75-річний Луческу став новим рекордсменом-гвардійцем серед тренерів наших команд, перевершивши досягнення Валерія Лобановського 19-річної давнини.

Під керівництвом румунського наставника Шахтар і Динамо провели 90 матчів в Лізі чемпіонів (88 і 2 відповідно), а гірники ще 45 - в Лізі Європи (Кубку УЄФА) та 1 - в Суперкубку УЄФА.