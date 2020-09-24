Капітан киян продемонстрував відмінну гру в єврокубковому поєдинку

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук став найкращим гравцем своєї команди в поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів проти Гента (2:1).

Про це повідомляє SofaScore.

Капітан біло-синіх відіграв всі 90 хвилин зустрічі і за цей час віддав 117 з 123 точних передач (95%), здійснив 134 торкання до м'яча, 2 вдалі обведення, 4 перехоплення та 3 обведення, а також виграв всі 5 єдиноборств. За свій виступ в цьому матчі він отримав оцінку 8.1. Також високі оцінки отримали автор переможного гола Карлос де Пена - 7.9 і автор результативної передачі Віталій Буяльський - 7.5.

Варто сказати, що в складі Гента найгіршим гравцем став Роман Безус - він вийшов в стартовому складі, а потім за три хвилини другого тайму заробив дві жовті картки. Його оцінка - 5.3. Яремчук, який покинув поле в середині першого тайму через травму, отримав 6.2 бали, а відіграв весь поєдинок Ігор Пластун - 6.9.