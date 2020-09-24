Капітан Динамо: Луческу хотів, щоб ми забили ще

Гравці Динамо у першому матчі плей-оф кваліфікації з Гентом хотіли забити третій гол.

Про це заявив капітан Динамо Сергій Сидорчук.

"Не думаю, що слизький газон сильно вплинув на гру. В принципі, поле було гарної якості та, думаю, не позначилося на порушеннях. Якщо згадати навіть вилучення, то Безус заробив його за жорстку гру. Але така гра зрозуміла, адже на кону - груповий етап Ліги чемпіонів.

Ми хотіли забити третій гол, і гра давалася з самого початку, і головний тренер наполягав на тому, щоб ми не зупинялися та спробували забити ще. Але не вийшло. Сподіваємося, що це вдасться зробити в Києві", - зазначив Сидорчук.