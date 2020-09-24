Матч із Гентом виявився ювілейним для двох гравців Динамо

Сидорчук провів 20-й матч в якості капітана

Джерело - Чемпіон.

Матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів з Гентом (2:1) став 50-м для півзахисника Динамо Віталія Буяльського в єврокубкових турнірах.

Про це повідомляє Sport.ua.

29 зустрічей він відіграв в Лізі Європи і 21 - в Лізі чемпіонів.

Ювілейною грою з Гентом виявилася і для Сергія Сидорчука - 20-ю в Лізі чемпіонів. Крім того, Сергій став 8-м гравцем українських клубів за всі роки, який провів 20 матчів в єврокубках в якості капітана. До слова, в цей октет входять 5 футболістів Динамо, 2 - Шахтаря і 1 - Дніпра.