Україна наближається до Туреччини у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Українські клуби в трьох матчах єврокубкового сезону здобули три перемоги

Джерело - Чемпіон.

Після перших матчів 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів у сумарному рейтингу за 5 років Україна залишається на 12-й позиції, але відставання від Туреччини скорочено (з 0.500) до 0.300 бала.

Це можна ліквідувати буквально в найближчих матчах. Дистанція від Австрії збереглася рівною 1.925 бала, оскільки Ред Булл Зальцбург в Q4 ЛЧ теж виграв перший виїзний матч в ізраїльського Маккабі Тель-Авів (2:1).

Важливим ігровим днем ​​буде 24 вересня, коли пройдуть матчі Q3 Ліги Європи. Українські клуби Десна і Колос проведуть складні виїзні матчі проти німецького Вольфсбурга і хорватської Рієки відповідно.

У цей же день за Туреччину зіграють Бешикташ, Галатасарай і Аланіяспор. У всіх трьох суперники непрості - відповідно португальський Ріу Аве, хорватський Хайдук і норвезький Русенборг. А ось у Австрії в четвер проведе матч тільки ЛАСК, який буде приймати клуб Дунайська Стреда зі Словаччини.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА 2021 (впливає на розподіл путівок в сезоні 2022/23)