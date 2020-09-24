 Ліга Європи. Вольфсбург - Десна 1:0: онлайн-трансляція | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга Європи. Вольфсбург - Десна 1:0: онлайн-трансляція

Сьогодні 22:03 6298 0
Ліга Європи. Вольфсбург - Десна 1:0: онлайн-трансляція
#Десна, #Вольфсбург, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Вольфсбург - Десна

Ліга Європи УЄФА
Третій кваліфікаційний раунд
24 вересня, 21:15

 

Якщо аналізувати події першого тайму матчу, то відзначимо не високий темп гри обох команд. Господарі намагаються загострювати гру саме завдяки стандартним положенням. Виконання кутових Мехмеді має небезпечний характер. На 16-ій хвилині господарям вдалося відкрити рахунок. Наприкінці тайму був подібний момент, але фортуна була на боці гравців Десни. Українська команда намагалася атакувати, але пару напівмоментів не змогла втілити у забитий гол.

45' До основного часу першого нічого не було компенсовано. Перерва.

44' Конопля заблокував простріл і було призначено кутовий. Мехмеді подав - Шлягер випередив Паста, але, на щастя, не влучив у ворота. Груба помилка захисту чернівської команди.

43' Шлягер небезпечно пробивав, але влучив у свого партнера.

42' Картушов заробив ще один штрафний удар. Після подачі Будківський головою пробив вище воріт суперника.

41' Тотовицький не вдало виконав передачу на ближню стійку воріт господарів.

40' Картушов віддав передачу на Мостового, який прострілив на Будківського - захисник вибив м'яч на кутовий.

38' Огиря перехопив м'яч у центрі поля і виконав не точну передачу на Будківського.

37' Наставник господарів Гласнер перебуває на лаві запасних, а от Рябоконь весь час біля краю поля, підказуючи своїм підопічним.

35' Нині господарі знову більше контролюють м'яч. 

34' Жоау Віктор на правому фланзі намагався пройти захисника Десни Мостового, але останній не дав себе обіграти.

33' Калітвінцев вибіг у контратаку - виконав передачу на Тотовицького, який намагався пропустити м'яч на Будківського, але захисник перехопив передачу.

31' Темп гри на футбольному полі знизився. Господарі намагаються дальніми передачами по переду знайти нападника і вивести його на зустріч з гокліпером Десни.

30' Штеффен завершував атаку дальнім удар - м'яч пролетів вище воріт Паста.

29' Пресинг змусив захисника господарів вибити м'яч в аут на власній половині поля.

28' Мостовий прострілював, але нікого не знайшов у карному майданчику суперника. Відразу контрвипад - Жоау Віктор подавав і Гітченко надійно зіграв у захисті.

27' Тотовицький виконав подачу з кутової позначки - Гітченко пробив поруч з дальньою стійкою воріт Вольфсбурга.

26' Картушов небезпечно прострілював - захисник випередив Калітвінцева.

25' Арнольд виконував передачу на хід - Руссійон не встиг до м'яча.

24' У наступній атаці знову була подача - і цього разу Гітченко був найкращим на другому поверсі.

23' Небезпечну передачу виконали господарі з правого флангу - Гітченко вибив м'яч.

22' Правий фланг атаки у гостей  краще працює. Тотовицький заробив кутовий. Калітвінцев виконав подачу - голкіпер впевнено зіграв на виході.

20' Гості заробили право на виконання штрафного удару. Калітвінцев виконав подачу - удар у нападника Десни не вийшов.

18' Господарі продовжують атакувати, намагаючись швидше збільшити рахунок.

16' Після подачі з кутового Гілавогі відкрив рахунок - 1:0.

14' Гості перехопили м'яч у центрі поля - Калітвінцев виконав передачу на Тотовицького - зафіксували положення поза грою.

12' Мехмеді пробив вище воріт Десни.

11' Десна намагається перехопити ініціативу, більше тримаючи м'яч.

10' Господарі володіють територіальною перевагою. 

8' Тотовицький отримав пошкодження. Все добре з нападником Десни і він може продовжити гру без допомоги лікаря.

7' Після передачі Картушова Будківський пробив поруч з дальню стійкою воріт суперника.

6' Вольфсбург не може розраховувати у цьому матчі на лідера Брекала.

5' Господарі отримали право на виконання кутового. Мехмеді подав - захисники гостей вміло вибили м'яч з власного карного майданчику.

3' Господарі більше контролюють м'яч. Після подачі з правого флангу Паст зняв м'яч з голови нападника Вольфсбурга.

2' Відзначимо, що на матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи відсутній VAR. Для Десни це дебютний матч в єврокубках. 

1' Матч розпочався.

Команди вийшли на футбольне поле.

Німецький клуб не гостинно приймає Десну. Як повідомляє телеканал Футбол1 роздягальні для гостей були зачинені. Це особисто перевірив наставник чернігівської команди Олександр Рябоконь. Також українській команді не було подано автобус. І інші  неприємності були для підопічних Рябоконя.

Аналізуючи стартовий склад Десни, відзначимо, що Будківський вийшов на вістрі атаки у старті. Мостовий, Тамм, Гітченко і Конопля створили звичну лінію захисту. Домбровський, Огиря, Картушов, Тотовицький і Калітвінцев - лінію півзахисту. На лаві запасних залишилися новобранець Полегенько, і досвідчені нападник Хльобас та Гуцуляк.

Зазначимо, що матч Вольфсбург - Десна з метою економії був перенесений з Фольксваген Арени (домашній стадіон вовків, місткість 30 тисяч глядачів) на АВК Арену (5 тисяч глядачів). Ось таке ставлення німецького клубу до матчу з українцями.

Став відомий стартовий склад Десни на матч з Вольфсбургом. Німецька команда буде грати у такому складі: Кастеелс - Руссійон, Гілавогі, Лакруа, Штеффен - Арнольд, Шлагер - Жоао Віктор, Мехмеді, Мармуш - Вегхорст.

Відзначимо дивну річ. Передматчева пресконференція головного тренера Десни Олександра Рябоконя була скасована через відсутність інтересу з боку німецьких журналістів.

Найбільша втрата у Десни це перехід найкращого бомбардира команди Олександра Філіппова до бельгійського клубу Сінт-Трейден. У Вольфсбурга три гравці пропустять матч через травму. Це бразилець Вілліам,  швейцарець Кевін Мбабу та хорват Марін Понграчич.

Ігрова практика команд на одному рівні. Десна провела три матчі в чемпіонаті країни. У першому турі УПЛ вдома обіграли луганську Зорю (3:1), а потім два виїзні матчі звели внічию: проти Динамо (0:0) та дебютанта Інгульця (1:1). Вольфсбург в гостях розгромив Уніон Фюрстенвальде в Кубку Німеччини (4:1). Після цього команда успішно пройшла албанський Кукесі у матчі 2-го відбіркового раунду Ліги Європи (4:0 на виїзді). 20 вересня у першому турі німецької Бундесліги Вольфсбург зіграв у нічию з леверкузенським Баєром (0:0).

Переможець 3-го кваліфікаційного раунду визначиться в одній грі. Переможець пари Вольфсбург - Десна у раунді плей-оф кваліфікації зустрінеться з переможцем матчу Санкт-Галлен - АЕК.

5 матч за рік будемо спостерігати за грою Вольфсбурга з українською командою. Трохи більше року тому, 19 вересня 2019-го, вовки вперше грали з українським клубом. Тоді на Фольксваген-Арені гостювала Олександрія в рамках групового етапу Ліги Європи. Потім була зустріч цих команд в Україні, і обидва рази перемогу святкував німецький клуб. У 1/8 фіналу Ліги Європи Вольфсбург зустрічався з донецьким Шахтарем. Двоматчеве протистояння розтяглося майже на 5 місяців. У березні гірники здобули виїзну перемогу (2:1), а в серпні підкріпили її домашнім розгромом (3:0).

Чернігівська Десна зіграє проти Вольфсбурга в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи

Матч відбудеться у четвер, 24 вересня о 21:15. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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