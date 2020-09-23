Суперник збірної України на Євро-2020 знайшов нового головного тренера Суперник збірної України на Євро-2020 знайшов нового головного тренера

Франк де Бур став новим головним тренером національної команди Нідерландів.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

50-річний фахівець підписав контракт до 2022 року.

Відзначимо, що останнім клубом де Бура була американська Атланта Юнайтед, який він покинув у липні цього року.

Раніше Франк працював з Аяксом (з яким ставав чотириразовим чемпіоном країни), міланським Інтером і англійським Крістал Пелас. Окрім того, фахівець був асистентом головного тренера збірної Нідерландів (2008-2010) – під час його каденції "помаранчеві" стали віце-чемпіонами світу.

Нагадаємо, посада головного тренера збірної Нідерландів стала вакантною у серпні, коли Рональд Куман перейшов до Барселони.