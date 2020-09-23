 Вольфсбург - Десна: анонс и прогноз матча Лиги Европы | Футбол | Champion.com.ua
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Вольфсбург - Десна: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Сьогодні 18:00 141 0
Вольфсбург - Десна: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Вольфсбург (Вольфсбург, Німеччина) - Десна (Чернігів, Україна)

Ліга Європи. Кваліфікація, третій
24 вересня

Чернігівська Десна в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зустрінеться з німецьким Вольфсбургом. Учасник групового раунду ЛЄ визначиться 24-го вересня. Матч відбуватиметься в Німеччині.

 

Вольфсбург

"Вовки" досить знайома для українського уболівальника команда, адже німці вже втретє за останній календарний рік зустрічаються з нашими клубами. На груповому етапі минулорічного розіграшу Ліги Європи підопічні Олівера Гласнера зустрічалися з Олександрією. Вольфсбург двічі здобув перемогу із загальним рахунком 4:1. На стадії 1/8 плей-оф німецький клуб зустрівся із донецьким Шахтарем. "Гірники" не залишили шансів супернику, вийшовши у наступний етап із загальним рахунком 5:1.

У новому сезоні "вовки" зіграли лише три матчі. У першому підопічні Гласнера розгромили Фюрстенвальде в Кубку Німеччини. Потім вони здолали албанський Кукесі в рамках другого раунду кваліфікації ЛЄ з рахунком 4:0. Також, Вольфсбург розписав нічию з міцним Баєром у першому турі Бундесліги.

Останні матчі:

Вольфсбург 0:0 Баєр
Кукесі 0:4 Вольфсбург
Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург

Десна

Чернігівський клуб дебютує в єврокубках матчем проти Вольфсбурга. Напередодні Десна втратила свого найкращого бомбардира Олександра Філіппова напередодні матчу ЛЄ.

Підопічні Олександра Рябоконя також провели лише три офіційні матчі цього сезону. У першому турі УПЛ Десна перемогла Зорю, після чого йшли дві поспіль нічиї - з Динамо та Інгульцем.

Останні матчі:

Інгулець 1:1 Десна
Динамо 0:0 Десна
Десна 3: 1 Зоря

Ставки букмекерів

Перемога Вольфсбурга – 1,19, перемога Десни – 16,5, нічия – 6,60

Прогноз Чемпіона: 2:1

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