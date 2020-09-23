Головний тренер Динамо Мірча Луческу добре підготував команду до матчу проти Гента.

Про це розповів відомий футбольний експерт Іраклій Хведеліані.

"Я не можу зрівняти Гент і Динамо, тому що вважаю що у киян набагато сильніша команда і просто не варто.

Динамо добре підготовлене ​​до цього матчу, в розташуванні Луческу оптимальна команда. Мірча добре знає як тактично обігрувати такі клуби як - Гент. Динамівці повинні вирішувати всі питання сьогодні ж, сподіваюся що матч-відповідь у Києві буде формальність.

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Дуже сильно вірю в молодих гравців Динамо, на яких спостерігають з топ європейських ліг, як-то думаю що вони будуть грати сьогодні так, як ніколи. Цей матч для Динамо дуже важливий як спортивно так і з фінансової точки зору. Тут вирішується доля ЛЧ і потенційних трансферів теж", - відзначив Хведеліані.