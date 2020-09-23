Джерело - sportarena.com.
Перші віцепрезиденти Української асоціації футболу Олег Протасов, Алан Плієв і Вадим Костюченко заразилися коронавірусом.
Про це повідомляє Sportarena.
Нагадаємо, тільки в серпні від COVID-19 вилікувався чинний президент організації Андрій Павелко.
У новому сезоні УПЛ матчі вже двічі відкладалися через спалахи інфекції COVID-19 в клубах. Другий такий матч - другого туру між Рухом і Шахтарем - буде зіграний сьогодні о 19:00.
Нагадаємо, збірна України зіграє на стадіоні Колоса.