Колишня дружина Кравця розповіла, чому Артем пішов з Динамо

Джерело - Чемпіон.
Сім турецький клубів цікавилися українським нападником Артемом Кравцем.
Про це заявила колишня дружина футболіста Анна Кравець.
"Мій час помудрувати: Артем Кравець і новини футболу. Прошу зауважити те, що кожне слово, написане нижче, є 100% фактом! Насправді було так: маючи діючий ще рік контракт з Кайсеріспором, Артему прийшла пропозиція від Динамо (Київ). Думаючи рівно одну хвилину, було прийняте однозначне рішення повернутися. Трансфер був здійснений максимально швидко, не вдаючись у деталі. Був інтерес від керівництва клубу і головного тренера! Сльози на очах, представляючи знову Артема в "біло-синій" формі. При цьому він йде на зниження фінансових умов, тільки щоб допомогти рідному клубу. Протягом місяця стало відомо, що клуб робить акцент на молодих гравців, і це в пріоритеті. Для Артема найважливіша постійна ігрова практика і бути в перших 11 на полі. Тому був ряд розмов з тренером і керівництвом, що з самого початку не збіглося бачення ролі Артема в Динамо (Київ). Всі потиснули один одному руки і мирно вирішили питання розірвання.
До Артема був конкретний інтерес від 7 турецьких футбольних клубів (це логічно, він проявив себе добре в Суперлізі). Він вибрав Коньяспор. В результаті все добре, всі задоволені і щасливі. Не пишіть дурницю про якісь тренування, де він погано себе проявив і тд. Про що ви. Я розумію, що багатьом цікавіше жити, придумуючи свої версії, але факти є факти! П.С. Собаки гавкають, караван йде. Будьте розумнішими, мудрішими і добрішими!", - зазначила Анна.
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Мое время поумничать: Артем Кравец и новости футбола. Прошу заметить то, что каждое слово, написанное ниже, является 100% фактом❗️Дело было так: имея действующий ещё год контракт с Кайсериспор, Артёму пришло предложение от Динамо Киев💙. Думая ровно одну минуту , было принято однозначное решение вернуться. Трансфер был совершён максимально быстро, не вдаваясь в детали. Был интерес от руководства клуба и главного тренера! Слезы на глазах , представляя снова Артёма в бело-синей форме🙏 При этом он идёт на понижение финансовых условий , только чтоб помочь родному клубу. На протяжении месяца стало известно, что клуб делает акцент на молодых игроков, и это в приоритете. Для Артема же важна постоянная игровая практика и быть в первых 11 на поле. Поэтому был ряд разговоров с тренером и руководством, что изначально не совпало виденье роли Артёма в Динамо Киев. Все пожали друг другу руки и мирно решили вопрос расторжения. К Артёму был конкретный интерес от 7 турецких футбольных клубов ( это логично, он проявил себя хорошо в Супер Лиге). Он выбрал Коньяспор🤝. В результате все хорошо, все довольны и счастливы. Не пишите ерунду про какие-то тренировки, где он прохо себя проявил и тд. О чем вы🤏🏻🙄 Я понимаю, что многим интересней жить, придумывая свои версии, но факты есть факты! П.С. Собаки лают, караван идёт 🌟Будьте умнее, мудрее и добрее! Спокойной ночи❤️
Раніше, Кравець перейшов до Коньяспора.
Нагадаємо, Кравець залишив Динамо.