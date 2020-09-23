Колишня дружина Кравця розповіла, чому Артем пішов з Динамо

Сім турецький клубів цікавилися українським нападником Артемом Кравцем.

Про це заявила колишня дружина футболіста Анна Кравець.

"Мій час помудрувати: Артем Кравець і новини футболу. Прошу зауважити те, що кожне слово, написане нижче, є 100% фактом! Насправді було так: маючи діючий ще рік контракт з Кайсеріспором, Артему прийшла пропозиція від Динамо (Київ). Думаючи рівно одну хвилину, було прийняте однозначне рішення повернутися. Трансфер був здійснений максимально швидко, не вдаючись у деталі. Був інтерес від керівництва клубу і головного тренера! Сльози на очах, представляючи знову Артема в "біло-синій" формі. При цьому він йде на зниження фінансових умов, тільки щоб допомогти рідному клубу. Протягом місяця стало відомо, що клуб робить акцент на молодих гравців, і це в пріоритеті. Для Артема найважливіша постійна ігрова практика і бути в перших 11 на полі. Тому був ряд розмов з тренером і керівництвом, що з самого початку не збіглося бачення ролі Артема в Динамо (Київ). Всі потиснули один одному руки і мирно вирішили питання розірвання.

До Артема був конкретний інтерес від 7 турецьких футбольних клубів (це логічно, він проявив себе добре в Суперлізі). Він вибрав Коньяспор. В результаті все добре, всі задоволені і щасливі. Не пишіть дурницю про якісь тренування, де він погано себе проявив і тд. Про що ви. Я розумію, що багатьом цікавіше жити, придумуючи свої версії, але факти є факти! П.С. Собаки гавкають, караван йде. Будьте розумнішими, мудрішими і добрішими!", - зазначила Анна.