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Йовичевич озвучив завдання, які стоятимуть перед Дніпром-1

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Головний тренер Дніпра-1 дав перше інтерв’ю на новій посаді
Йовичевич озвучив завдання, які стоятимуть перед Дніпром-1
#СК Дніпро-1, #Йовичевич

Джерело - СК Дніпро-1.

Для Ігоря Йовичевича повернення до України після п’ятирічної перерви є мотивацією та викликом.

Про це заявив сам фахівець.

"Перший день завжди є незабутнім. Після стількох років повернутися до українського футболу є і мотивацією, і викликом. Дніпро-1 заслуговує боротися за найвищі місця, і ми будемо працювати щоденно у цьому напрямку.

1 очко у 3 матчах - результат, який, можливо, не відповідає грі команди. Мусимо підняти настрій команді. У такій ситуації завжди на команду впливає та тисне результат, необхідність виконати задачу на сезон. Але я вважаю, що треба йти від матчу до матчу. Жити не чимось примарним, а працею, якісними тренуваннями.

Потрапляння в єврокубки? По-перше, зазначу, що наявні гравці за своєю якістю можуть виконати задачу. З іншого боку, є ще 15 днів, і якщо буде можливість придбати гравця на певну позицію для зміцнення конкуренції, ми це зробимо разом зі спортивним директором Андрієм Русолом. Тож, ще є простір для покращення команди, щоб виконати задачу ще краще. Ще раз кажу: я перший хочу вигравати, бо змалку маю дух переможця. Хочу цю емоцію передати футболістам. У кожному тренуванні, у кожній вправі має бути переможець. Для того будемо працювати.

Яким я бачу Дніпро-1? Хочу бачити команду агресивною, компактною, яка розуміє гру та що вимагає ситуація на полі. Я можу мати філософію контролю м’яча, але якщо граю проти міцнішого суперника, вона не вийде. Тоді маємо активно діяти без м’яча у першій та другій зонах або у високому пресингу. Хочу, щоб команда грала у тотальний футбол і розуміла гру", - сказав Йовичевич.

Раніше, Йовичевич очолив СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Циганик назвав деталі контракту Йовичевича у Дніпро-1.

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