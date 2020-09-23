Ліга чемпіонів. Гент - Динамо Київ 1:2. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Гент - Динамо Київ

Ліга чемпіонів УЄФА

Плей-оф кваліфікації, 1-й матч

23 вересня, 22:00

Матч завершено! Київське Динамо здобуває важливу виїзну перемогу над Гентом у рамках плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

90' Володіє Динамо м'ячем перед штрафним майданчиком Гента, але до удару справа не доходить.

90' 4 хвилини додав суддя до основного часу.

87' Продовжують кияни сушити гру. Динамо не хоче атакувати, а Гент не може.

85' Грубо збив Шепелєв суперника в центрі поля. "Гірчичник" показав арбітр для хавбека Динамо.

83' Контролюють м'яч кияни, схоже, що їх влаштовує рахунок на табло.

81' Остання заміна у складі Динамо: замість Миколи Шапаренка на поле вийшов Володимир Шепелєв.

79' ГОООООЛ! Динамо виходить вперед! З дальньої дистанції пробивав Циганков, влучив у Пластуна, від якого м'яч зрикошетив на лівий край штрафного майданчика, де де Пена спритно обробив м'яч, і потужним ударом низом вразив ціль.

77' Закид по правому флангу слідував на Буяльського, але Віталій навіть не зробив ривок за цим м'ячем.

75' Вербич класно прорвався у штрафний майданчик і віддав передачу на Де Пену, але той заплутався в ногах і випустив м'яч за лінію поля.

74' Остання заміна у складі Гента: замість Лорана Депуатра цей матч закінчувати буде Мілад Мохаммаді

72' Володіє ініціативою Динамо, проте не вдається киянам створювати гострі моменти біля воріт суперника.

70' На правий край штрафного майданчика пройшла передача на хід Буяльському, який з гострого кута пробивав по воротах на силу, але Руф парирував м'яч кулаками.

68' Кутовий на правому фланзі розіграли кияни, після чого слідувала прострільна передача низом в центр штрафного майданчика, але там впевнено в ситуації розібралися захисники Гента.

67' Друга заміна у складі Динамо: замість Владислава Супряги на поле вийшов Беньямін Вербич.

65' Рідкісну контратаку провели бельгійці лівим флангом, але навісна подача в центр вийшла дуже сильною.

64' Циганков з м'ячем змістився з правого флангу в центр і пробив по воротах метрів з 25-ти, але Руф зловив м'яч у руки.

62' Друга заміна у складі Гента: замість Оджіджі-Офо на поле вийшов Жордан Ботака.

60' Сидорчук зробив закидання на лівий край штрафного майданчика, звідки де Пена спробував пробити головою в боротьбі із захисником, але вийшло несильно і неточно.

59' Перша заміна від Мірчі Луческу: Жерсон Родрігес відправився на лаву для запасних, замість нього гру продовжив Віктор Циганков.

58' Шапаренко зі штрафного удару з флангу вирішив пробити по воротах, і вийшло досить небезпечно, але Руф все ж парирував м'яч в сторону.

56' На лівому фланзі оборони зараз Оджіджа-Офо порушив правила, за що отримав жовту картку.

55' Вже другий українець у складі Гента покидає поле не по своїй волі. Серед "буйволів" залишився лише один гравець збірної України - Ігор Пластун.

54' Червона картка для Безуса! Динамо перехопило м'яч, після чого грубо знову правила порушив Безус, за що отримав не другу жовту, а пряму червону картку.

53' Черговий кутовий заробило Динамо, але знову після розіграшу слідує неточна подача.

51' Безус в центрі поля зіграв брудно, наступивши на ногу Шапаренку. "Гірчичник" отримав за таку гру український хавбек Гента.

49' На правому фланзі кутовий заробили динамівці. М'яч був розіграний, після чого де Пена намагався виконати навісну подачу в центр, але вона була заблокована.

47' Замін по перерві не відбулося, але нагадаємо, що через ушкодження в першому таймі поле покинув Роман Яремчук, замість нього вийшов автор голу Тім Кляйндінст.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перша половина гри. Досить рівний матч ми спостерігаємо, хоча сильний дощ явно зіпсував плани обом тренерам.

45' Дві хвилини додав суддя до першого тайму.

43' Чимало атакував Гент і можна навіть сказати, що бельгійці награли на цей гол.

41' Гол! Гент зрівнює рахунок! Подача пішла з кутового на лінію воротарського майданчика, куди невдало на вихід пішов Бущан, не діставшись до м'яча, і Кляйндінст просто головою несильно скинув м'яч у порожні ворота.

39' Небезпечний штрафний заробив Гент, може піти прямий удар по воротам.

37' З дальньої дистанції по воротах киян вирішив пробити Безус. Бущану вдалося впоратися таким чином, що ніхто з суперників не мав шансів зіграти на добиванні.

36' Родрігес набирав швидкість по правому флангу, де красиво падав в боротьбі з суперником, але свисток судді промовчав.

34' Продовжує атакувати Гент, в останні хвилини Динамо лише захищається.

32' Пішла подача зі штрафного, але Динамо знову відбивається.

31' Родрігес досить грубо пішов у підкат на фланзі, жовта картка для вінгера.

30' Гент заробив кутовий, але кияни зуміли відбитися після подачі.

28' Сам уругваєць пробив по воторах, непоганий удар вийшов, але голкіпер парирував цей удар.

27' Де Пену збили недалеко від штрафного майданчика, буде небезпечний стандарт.

25' Вимушена заміна в складі Гента: замість травмованого Романа Яремчука на поле вийшов Тім Кляйндінст

23' Яремчук отримав пошкодження і присів на газон. Схоже, щось серйозне з Романом, і лікарі відразу показують тренеру характерний жест, що потрібна вимушена заміна!

22' Безус пасував на лівий край штрафного майданчика на ривок Яремчуку, але тому поставив корпус захисник, не пустивши до м'яча.

20' Контролює м'яч Динамо, але переважно в центрі поля.

18' Арбітр помітив кров на обличчі одного з хавбеків Гента, і змусив його відлучитися за межі поля до лікарів.

17' Кияни в контратаці заробили кутовий на лівому фланзі, який був розіграний, але після цього погану подачу виконав Шапаренко.

16' Дощ вносить корективи у гру команд, дуже важкий м'яч став. Гравці почали більше використовувати верхові передачі.

14' "Буйволи" лівим флангом провели атаку з подачею в центр штрафного майданчика, але там впевнено на виході зіграв Бущан.

13' Фортуна в центральній зоні грубо атакував ззаду Родрігеса, за що отримав жовту картку.

12' Дуже сильна злива пішла в Генті. Поле ще начебто в хорошому стані, але невідомо, наскільки довго дренажна система буде справлятися.

10' Спочатку здалося, що у офсайді був Владислав і боковий арбітр підняв прапорець, проте після перегляду повтору основний суддя вказав на центр поля!

9' ГОООООООЛ! Динамо відкриває рахунок у матчі! Караваєв прорвався лівим флангом, прострілив у штрафний майданчик на Буяльського, а той далі переадресував м'яч в район дальньої штанги на Супрягу, який не схибив по напівпорожнім воротам з пари метрів.

8' Віддало Динамо м'яч супернику на декілька хвилин, але бельгійці нічого не змогли створити у ці хвилини.

6' Правим флангом атакували кияни, але Родрігес виконав невдалу подачу у воротарський майданчик, м'яч прилетів точно в руки воротарю.

5' Удар з-за меж штрафного майданчика завдав Супряга, але м'яч пішов практично по центру воріт - Руф впевнено зловив м'яч.

4' По черзі контролюють м'яч обидві команди, без просування вперед.

2' Фол у центрі поля! Родрігеса штовхнули в спину.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Нагадаємо, 10 років тому Динамо двічі знищило Гент у Лізі чемпіонів

Також, напередодні матчу у Динамо змінився агент по трансферам

З'явилася інформація, що Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Гента

Визначилися стартові склади команд!

Київське Динамо зіграє перший матч плей-оф Ліги чемпіонів проти бельгійського Гента.

Матч відбудеться у середу, 23 вересня о 22:00. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:45.