Ротань оголосив заявку збірної України на матчі проти Румунії та Північної Ірландії

Джерело - УАФ.
Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив список гравців викликаних на матчі відбірного турніру Євро-2021.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
У заявку команди потрапило 24 гравці.
Склад збірної України U-21:
Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Руслан Нещерет (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк).
Захисники: Олександр Сирота, Роман Вантух, Ілля Забарний (усі — Динамо Київ), Віктор Корнієнко (Шахтар Донецьк), Юхим Конопля (Десна Чернігів), Владислав Дубінчак (Дніпро-1 Дніпро), Владислав Бабогло (Олександрія).
Півзахисники: Георгій Цітаішвілі, Богдан Лєднєв, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Сергій Булеца, Олександр Назаренко, Арсеній Батагов (усі — Дніпро-1 Дніпро), Георгій Судаков (Шахтар Донецьк), Максим Луньов (Зоря Луганськ), Максим Чех, Олексій Кащук, Артем Бондаренко, Дмитро Топалов (усі — Маріуполь).
Нападники: Данило Сікан (Маріуполь), Ілля Шевцов (Десна Чернігів).
Раніше, Шевченко назвав заявку на матчі проти Франції, Німеччини та Іспанії.