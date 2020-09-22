Ротань оголосив заявку збірної України на матчі проти Румунії та Північної Ірландії

У заявку потрапило 24 гравця

Джерело - УАФ.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив список гравців викликаних на матчі відбірного турніру Євро-2021.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У заявку команди потрапило 24 гравці.

Склад збірної України U-21:

Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Руслан Нещерет (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк).

Захисники: Олександр Сирота, Роман Вантух, Ілля Забарний (усі — Динамо Київ), Віктор Корнієнко (Шахтар Донецьк), Юхим Конопля (Десна Чернігів), Владислав Дубінчак (Дніпро-1 Дніпро), Владислав Бабогло (Олександрія).

Півзахисники: Георгій Цітаішвілі, Богдан Лєднєв, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Сергій Булеца, Олександр Назаренко, Арсеній Батагов (усі — Дніпро-1 Дніпро), Георгій Судаков (Шахтар Донецьк), Максим Луньов (Зоря Луганськ), Максим Чех, Олексій Кащук, Артем Бондаренко, Дмитро Топалов (усі — Маріуполь).

Нападники: Данило Сікан (Маріуполь), Ілля Шевцов (Десна Чернігів).

Раніше, Шевченко назвав заявку на матчі проти Франції, Німеччини та Іспанії.