Київське Динамо зацікавилося аргентинським захисником

Джерело - Чемпіон.
Центральний захисник аргентинського Індепендьєнте Александер Барбоса входить до сфери інтересів Динамо.
Про це повідомляє Somos Independiente.
Кольори червоних дияволів Барбоса захищає з літа минулого року, коли перейшов за 3,3 мільйона євро з Рівер Плейт.
Керівництво Індепендьєнте налаштоване продати Барбосу, а тому вже вивчає пропозиції. Зокрема, підписати бека хотіли саудівський Аль-Батін та іспанський Ельче, але їхні пропозиції були відхилені, бо ці клуби збиралися взяти футболіста в оренду на один сезон з подальшою опцією викупу, а Індепендьєнте бажає відразу отримати гроші за трансфер.
У нинішньому розіграші чемпіонату Аргентини на рахунку Барбоси 10 матчів. Його поточна вартість оцінюється в 3,5 мільйони євро.
Mercado 🔴— Somos Independiente (@caisomos) September 21, 2020
Dynamo Kiev 🇺🇦 interesado en Alexander Barboza. pic.twitter.com/3eLQq9oBZs
Нагадаємо, футболіст Динамо поїде в оренду в Чехію.