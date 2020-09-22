Київське Динамо зацікавилося аргентинським захисником

Барбоса може перебратися до українського клубу

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник аргентинського Індепендьєнте Александер Барбоса входить до сфери інтересів Динамо.

Про це повідомляє Somos Independiente.

Кольори червоних дияволів Барбоса захищає з літа минулого року, коли перейшов за 3,3 мільйона євро з Рівер Плейт.

Керівництво Індепендьєнте налаштоване продати Барбосу, ​​а тому вже вивчає пропозиції. Зокрема, підписати бека хотіли саудівський Аль-Батін та іспанський Ельче, але їхні пропозиції були відхилені, бо ці клуби збиралися взяти футболіста в оренду на один сезон з подальшою опцією викупу, а Індепендьєнте бажає відразу отримати гроші за трансфер.

У нинішньому розіграші чемпіонату Аргентини на рахунку Барбоси 10 матчів. Його поточна вартість оцінюється в 3,5 мільйони євро.

Mercado 🔴



Dynamo Kiev 🇺🇦 interesado en Alexander Barboza. pic.twitter.com/3eLQq9oBZs — Somos Independiente (@caisomos) September 21, 2020

Нагадаємо, футболіст Динамо поїде в оренду в Чехію.