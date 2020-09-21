Шевченко назвав склад збірної України на матчі проти Франції, Німеччини та Іспанії

У заявку потрапило 28 гравців

Джерело - УАФ.

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних для підготовки та участі в матчах, що відбудуться в першій половині жовтня.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У заявку національної команди потрапило 28 гравців, серед яких новачок - захисник Євген Чеберко, який цього літа підписав контракт з австрійським ЛАСКом.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Георгій Бущан (Динамо).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, (усі — Шахтар), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (обидва — Динамо), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Ігор Пластун (Гент, Бельгія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі — Динамо), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Ігор Харатін (Ференцварош, Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Жуніор Мораес (Шахтар), Владислав Супряга (Динамо).

Резерв: Роман Безус (Гент, Бельгія).

Другий цього року збір національна команда розпочне 5 жовтня.

Нагадаємо, збірна України зберегла своє місце у рейтингу ФІФА.