Лунін залишився в запасі Реалу на матч з Сосьєдадом

Поєдинок розпочнеться о 22:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 вересня, Реал зустрінеться з Реал Сосьєдадом у рамках першого туру іспанської Ла-Ліги.

Головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан визначився зі стартовим складом, українець Андрій Лунін залишився в запасі.

Поєдинок розпочнеться о 22:00.

Нагадаємо, Лунін пропустив неймовірний гол через себе від Марсело.