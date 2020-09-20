Лунін залишився в запасі Реалу на матч з Сосьєдадом

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 вересня, Реал зустрінеться з Реал Сосьєдадом у рамках першого туру іспанської Ла-Ліги.
Головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан визначився зі стартовим складом, українець Андрій Лунін залишився в запасі.
📋✅ It's here! Our starting XI 🆚 @RealSociedadEN!#RealSociedadRealMadrid | #RMLiga pic.twitter.com/sUkcG2B5z4— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 20, 2020
Поєдинок розпочнеться о 22:00.
Нагадаємо, Лунін пропустив неймовірний гол через себе від Марсело.