Власник донецького Шахтаря Рінат Ахметов мріє привезти кубок Ліги чемпіонів у Донецьк.

Про це заявив президент Метала Євген Красніков.

"Мрія Ахметова була привезти кубок Ліги чемпіонів у Донецьк. Вони вели дуже сильну, агресивну селекційну роботу. Робили ставку на латиноамериканський ринок. Луческу Ахметов купив, крім Неймара, весь цвіт бразильського футболу. Вони купили багато класних футболістів", - сказав Красніков.