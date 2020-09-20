Болонья планує поліпшити пропозицію по Супрязі

Італійці налаштовані у вівторок знову обговорити з Динамо питання трансферу нападника

Італійська Болонья не має реального запасного варіанту на випадок зриву переговорів з Динамо по форварду Владиславу Супрязі.

Про це повідомляє alfredopedulla.com.

Головний тренер команди Сініша Михайлович налаштований виключно на покупку Супряги, а тому альтернативні варіанти не розглядаються.

Останні переговори Болоньї та Динамо застопорилися через небажання керівництва киян йти на поступки. Відзначається, що італійці готові заплатити 3 мільйони євро за річну оренду Супряги і 7 мільйонів євро виплатити в якості обов'язкового викупу контракту футболіста влітку 2021-го. Динамо наполягає на сумі в 15 мільйонів євро, і хоче якомога більше грошей отримати відразу.

Очікується, що Болонья найближчого вівторка представить Динамо покращену пропозицію по Супрязі, і сторони знову спробують домовитися.

Раніше стала відомою умова, за якої головний тренер Динамо Мірча Луческу згоден відпустити Супрягу в Італію.