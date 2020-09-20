 Суркіс: Прийшов час кваліфікуватися у Лігу чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Суркіс: Прийшов час кваліфікуватися у Лігу чемпіонів

Сьогодні 13:25 401 1
Президент клубу оцінив шанси у матчі з Гентом
Суркіс: Прийшов час кваліфікуватися у Лігу чемпіонів
#Динамо, #Суркіс

Джерело - ФК Динамо.

У матчі кваліфікації Ліги чемпіонів з Гентом шанси Динамо є 50 на 50.

Про це заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Недавня гра з АЗ була важкою для нас, перш за все - емоційно, психологічно. Та й коли команда програє з рахунком 0:4 Колосу, на неї важко налаштуватися. Але в другому таймі вийшли футболісти, які все-таки вище рівнем і класом, грають разом не перший рік. Результат є, а з грою Містер розбереться, буде робити висновки та коректування. Сьогодні ми можемо порадіти трьом очкам. Тепер потрібно йти далі та готуватися до ігор, від яких залежить наша участь у груповому раунді Ліги чемпіонів.

Чи можна сказати, що гра з Гентом буде однією з найважливіших на старті сезону? Кожна гра у кваліфікації - важлива. Прийшов час кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. Природно, це будуть дві вирішальні гри і для Гента, і для нас. Ми не повинні ставитися до цих матчів шапкозакидацьки, потрібно налаштовуватися на важку боротьбу. Думаю, що шанси 50 на 50. Містер тільки будує команду, висуває інші вимоги, критерії ведення гри. Тому потрібно зібратися та, як і в поєдинку з АЗ, зіграти на морально-вольових якостях із першої до останньої хвилини та постаратися пройти цей бар'єр, якщо команда хоче грати на найвищому рівні - у Лізі чемпіонів", - зазначив Суркіс.

Раніше, Динамо переграло Львів у 3 турі УПЛ.

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