Суркіс: Динамо потрібно покращувати гру перед матчами з Гентом

У матчі УПЛ проти ФК Львів для київського Динамо головним був результат.

Про це заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Два різні тайми. У першому було 6 нових гравців, які разом не грали. Якби 1-2 гравці таких, то була б інша картинка. Гравці, які вийшли у другому таймі, вони більш кваліфіковані і давно грають разом. Результат - найголовніше, але якість гри треба покращувати. Тепер два важких матчі з Гентом...

Якщо хлопці хочуть грати на ТОП-рівні в Лізі чемпіонів, то потрібно зібратися.

Сирота та Забарний в центрі оборони? Ніяких питань до них немає, враховуючи вік і досвід. Думаю, у тренерського штабу питань також немає. Упевнений, хлопці будуть рости, але це майбутнє Динамо", - сказав Суркіс.