Ференцварош знищив суперника у Кубку Угорщини

Ференцварош під керівництвом Сергія Реброва каменя на камені не залишив від Рачкеве в рамках 1/64 фіналу Кубка Угорщини.

Ференцварош відкрив рахунок в матчі на 17 хвилині після класної комбінації та точного удару Батуріни. Катона до перерви подвоїв перевагу підопічних Реброва, а по перерві Батуріна та Зубков зробили рахунок розгромним. Кінцівка матчу вийшла також результативною – Варга та Шкварка забили по голу за 2 хвилини, а Маркович зумів забити гол престижу.

Ребров отримав серйозне підсилення – хавбек, який двічі забивав Україні, але провалився в російському гранді Ребров отримав серйозне підсилення – хавбек, який двічі забивав Україні, але провалився в російському гранді

Зазначимо, що Зубков провів на полі увесь матч та окрім забитого гола мав ще кілька непоганих нагод, а також допомагав їх створювати партнерам. Інший українець Ференцвароша, Ігор Харатін, не з'явився на полі після виснажливого поєдинку в Лізі чемпіонів проти загребського Динамо.

Кубок Угорщини 2020/21

1/64 фіналу

Рачкеве – Ференцварош 1:6 (0:2)

Голи: 0:1 - 17 Батуріна, 0:2 - 32 Катона, 0:3 - 52 Батуріна, 0:4 - 55 Зубков, 0:5 - 81 Варга, 0:6 - 82 Шкварка, 1:6 - 86 Маркович