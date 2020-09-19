Київське Динамо є фаворитом матчу плей-оф Ліги чемпіонів проти Гента.

Таку думку висловив колишній тренер бельгійської команди Йєс Торуп.

"У Гента дійсно немає шансів проти такого Динамо. Знаю, що деякі хлопці грають у Генті заради таких матчів. У минулому сезоні вони набралися досвіду. Тепер їм потрібно скористатися цією унікальною можливістю", - сказав Торуп.