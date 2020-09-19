Джерело - voetbalprimeur.
Київське Динамо є фаворитом матчу плей-оф Ліги чемпіонів проти Гента.
Таку думку висловив колишній тренер бельгійської команди Йєс Торуп.
"У Гента дійсно немає шансів проти такого Динамо. Знаю, що деякі хлопці грають у Генті заради таких матчів. У минулому сезоні вони набралися досвіду. Тепер їм потрібно скористатися цією унікальною можливістю", - сказав Торуп.
Нагадаємо, лідер Гента Чакветадзе не зіграє з Динамо в Лізі чемпіонів.
Раніше визначився канал, який покаже матч Динамо у Лізі чемпіонів.