Колос з Ковалівки має намір пройти якомога далі в кваліфікації Ліги Європи.

Про це розповів нападник команди Володимир Лисенко.

"У нас зараз гра з Рухом, на яку ми будемо готуватися. Після Руху розбираємо Рієку і готуємося до поєдинку. Чи сильніше Рієка за Аріс? Ми ще їх не вивчали, тому нічого поки не можу сказати. Апетит приходить під час їжі. Все можливо, будемо намагатися якомога далі пройти в Лізі Європи", - сказав Лисенко.