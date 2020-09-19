Стало відомо, скільки Динамо може заробити в Лізі чемпіонів

Нагадаємо, визначився канал, який покаже матч Динамо у Лізі чемпіонів

Джерело - УЄФА.

Київське Динамо заробило 5 мільйонів євро за вихід у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Таку суму отримає кожна команда, яка вилетить з 4-го раунду кваліфікації турніру (між шістьма такими командами буде розподілено 30 млн).

У разі виходу в груповий етап Ліги чемпіонів кияни отримають 15,25 млн євро за участь в ньому.

Бонус за перемогу в кожному матчі основного раунду ЛЧ становить € 2,7 млн, а за нічию - € 0.9 млн.

Нагадаємо, лідер Гента Чакветадзе не зіграє з Динамо в Лізі чемпіонів.

Раніше визначився канал, який покаже матч Динамо у Лізі чемпіонів.