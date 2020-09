Атакувальний півзахисник Вулвергемптона Діогу Жота близький до переходу в Ліверпуль.

Про це повідомляє журналіст Daily Mail Домінік Кінг.

23-річний португалець вже підписав п'ятирічний контракт. За Жоту "червоні" заплатять 41 млн фунтів.

Diogo Jota is now a Liverpool player. They have completed a £41m deal with Wolves; Jota has signed a 5-year contract.



Ki-Jana Hoever will move to Wolves for a fee that could eventually be worth £13.5m. He chose them over Juventus & Atletico Madrid 🔴