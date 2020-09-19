Трансфер оцінюється в 41 млн євро

Джерело - Чемпіон.

Атакувальний півзахисник Вулвергемптона Діогу Жота близький до переходу в Ліверпуль.

Про це повідомляє журналіст Daily Mail Домінік Кінг.

23-річний португалець вже підписав п'ятирічний контракт. За Жоту "червоні" заплатять 41 млн фунтів.

Diogo Jota is now a Liverpool player. They have completed a £41m deal with Wolves; Jota has signed a 5-year contract.



Ki-Jana Hoever will move to Wolves for a fee that could eventually be worth £13.5m. He chose them over Juventus & Atletico Madrid 🔴 — Dominic King (@DominicKing_DM) September 18, 2020

У той же час Вулвергемптон придбає захисника Ліверпуля Кі-Джана Хувера.

За 18-річного гравця з Нідерландів "вовки" можуть заплатити до 13,5 млн фунтів.

Нагадаємо, Ліверпуль оголосив про трансфер Алькантари.