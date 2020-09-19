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ФІФА дозволила гравцям міняти збірну, якщо вони провели один офіційний матч за країну

Сьогодні 08:36 432 0
Про це розповів журналіст BBC Пірс Едвардс.
ФІФА дозволила гравцям міняти збірну, якщо вони провели один офіційний матч за країну
#ФІФА

Джерело - Чемпіон.

Конгрес ФІФА схвалила зміни в правила, що стосуються виступу гравців за національні збірні.

Про це розповів журналіст BBC Пірс Едвардс.

Тепер футболістам дозволять міняти збірну, якщо вони зіграли один офіційний матч за країну.

Єдина умова, щоб це не була гра фінальної частини великого турніру, наприклад, чемпіонату світу чи Європи.

Нагадаємо, збірна України зберегла своє місце у рейтингу ФІФА.

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