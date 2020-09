Конгрес ФІФА схвалила зміни в правила, що стосуються виступу гравців за національні збірні.

Про це розповів журналіст BBC Пірс Едвардс.

Тепер футболістам дозволять міняти збірну, якщо вони зіграли один офіційний матч за країну.

Єдина умова, щоб це не була гра фінальної частини великого турніру, наприклад, чемпіонату світу чи Європи.

