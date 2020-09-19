Гвардіола відреагував на провальний трансфер Мессі

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола відреагував на зірваний перехід нападника Барселони Ліонеля Мессі.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

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"Мені не потрібно нічого обгрунтовувати. Лео все досить добре пояснив і, я думаю, мені нема чого додати.

Він залишається футболістом Барселони – клубу, який я люблю", – розповів Гвардіола.