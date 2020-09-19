Гвардіола відреагував на провальний трансфер Мессі

Джерело - football24.ua.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола відреагував на зірваний перехід нападника Барселони Ліонеля Мессі.
Про це розповів сам іспанський спеціаліст.
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"Мені не потрібно нічого обгрунтовувати. Лео все досить добре пояснив і, я думаю, мені нема чого додати.
Він залишається футболістом Барселони – клубу, який я люблю", – розповів Гвардіола.
Нагадаємо, влітку зірковий форвард побив горщики з керівництвом Барси через своє бажання покинути клуб. Скандал завершився заявою Мессі про рішення залишитись у Барселоні ще на сезон.