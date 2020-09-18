Зозуля: Тренерський штаб Колоса повністю розібрав Аріс

Гравці Колоса повністю виконали настанови тренерів у матчі Ліги Європи проти Аріса.

Про це розповів правий захисник команди з Ковалівки Олексій Зозуля.

"Тренерський штаб повністю розібрав команду. Ми діяли так, як нам говорили. Є результат, значить, все зробили правильно.

Можливо, не в усьому вийшла гра. Трохи переживали в першому таймі, багато м'яч втрачали. Але закрили Арісу зони, і моментів особливо у них не було. Виконали установку на гру і заслужено, я вважаю, виграли", - розповів Зозуля.