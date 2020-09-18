У Шахтарі відреагували на можливе призначення Свиридова на пост директора УПЛ

Андрій Бурлаков прокоментував можливе призначення Юрія Свиридова на пост директора УПЛ ТВ

Джерело - Чемпіон.

Директор зі стратегічного розвитку Шахтаря Юрій Свиридов не претендує на пост директора УПЛ ТВ.

Про це розповів глава відділу зі зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю донецького клубу Андрій Бурлаков.

"Офіційно. Це не правда. Питання організаційної структури потенційного телеканалу жодного разу не обговорювалося на робочих нарадах по УПЛ ТВ (в яких дійсно бере участь Шахтар)", - написав Бурлаков.

Раніше повідомлялося, що Свиридов - кандидат на пост директора УПЛ ТВ.