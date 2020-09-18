Бачка Топола і Стяуа зіграли 6:6

Джерело - Чемпіон.

Вчора у кваліфікації Ліги Європи найяскравіший матч зіграно у Сербії, де Бачка Топола і румунський Стяуа зіграли у неймовірну нічию 6:6.

Бачка Топола швидко повела 2:0 і закінчила перший тайм з перевагою в рахунку (2:1), але з дефіцитом гравців через червону картку.

Найдивовижніше, що, граючи в меншості, Бачка Топола спершу уникнула поразки на 90-хвилині, а потім двічі зрівнювала рахунок вже в овертаймах - і навіть з другим видаленням.

Перший матч в єврокубках (без урахування Кубка Інтертото це більше 24 тисяч матчів), в якому обидві команди забили як мінімум 5 голів.

Для Стяуа це 5-я переможна серія пенальті в єврокубках. Стільки ж у Црвени Звєзди, Барселони, Баварії і Севільї.

Раніше, Колос обіграв Аріс у кваліфікації Ліги Європи.