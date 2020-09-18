Відомо, хто очолить збірну Нідерландів, суперника України на Євро

Україна і Нідерланди зіграють в одній групі чемпіонату Європи

Головним тренером збірної Нідерландів, швидше за все, стане відомий фахівець Франк де Бур.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Місце наставника стало вакантним після переходу Рональда Кумана в іспанську Барселону.

Збірна Нідерландів перші матчі в Лізі націй провела під керівництвом тимчасового тренера Дуайта Лодевегеса.

50-річний Франк де Бур раніше працював в Атланті Юнайтед в MLS, а до того очолював Аякс, Інтер і Кристал Пелас.

Влітку 2021 року Україна і Нідерланди зіграють в одній групі чемпіонату Європи.

Раніше, Куман може пропустити дебютний матч на чолі Барселони.