Харатін: У нас є великий шанс створити історію для Ференцвароша

Ференцварош близький до потрапляння у груповий етап Ліги чемпіонів.

Про це розповів хавбек угорського клубу Ігор Харатін

"Ференцварош тільки раз потрапляв у груповий етап Ліги чемпіонів. Тому у нас є великий шанс створити історію для цього клубу.

Уболівальники за межами стадіону? Вони нас дуже підтримували і під час гри, і після. Тому дякую всім фанатам, які за нас вболівали.

Узуні, який забив і у свої, і в чужі ворота? Так, трохи потравили його після матчу. Але він молодець - забив вирішальний гол. Я його вітаю, він приніс нам перемогу.

Чи знаємо щось про наступного суперника? Ще ні. Є трохи часу порадіти. Далі гра в Кубку, після якої будемо готуватися до Мольде. У нас великі шанси пройти далі. Думаю, треба цим користуватися", - сказав Харатін.