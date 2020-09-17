Всі протистояння на цій стадії будуть складатися з двох матчів

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі всі пари 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, які будуть складатися з двох матчів і відбудуться 22/23 і 29/30 вересня.

Київське Динамо зіграє два поєдинки проти бельгійського Гента, перший матч команда Мірчі Луческу проведе на виїзді.

Сергій Ребров успішно подолав Q3 з угорським Ференцварошем і за вихід в груповий етап буде грати з норвезьким Мольде.

Ліга чемпіонів 2020/21

Утворені пари Q4

Славія (Чехія) - Мідтьюлланд (Данія)

Маккабі Т-А (Ізраїль) - Ред Булл Зальцбург (Австрія)

Олімпіакос (Греція) - Омонія (Кіпр)

Мольде (Норвегія) - Ференцварош (Угорщина)

Краснодар (Росія) - ПАОК (Греція)

Гент (Бельгія) - Динамо Київ (Україна)