Джерело - Чемпіон.
Стали відомі всі пари 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, які будуть складатися з двох матчів і відбудуться 22/23 і 29/30 вересня.
Київське Динамо зіграє два поєдинки проти бельгійського Гента, перший матч команда Мірчі Луческу проведе на виїзді.
Сергій Ребров успішно подолав Q3 з угорським Ференцварошем і за вихід в груповий етап буде грати з норвезьким Мольде.
Ліга чемпіонів 2020/21
Утворені пари Q4
Славія (Чехія) - Мідтьюлланд (Данія)
Маккабі Т-А (Ізраїль) - Ред Булл Зальцбург (Австрія)
Олімпіакос (Греція) - Омонія (Кіпр)
Мольде (Норвегія) - Ференцварош (Угорщина)
Краснодар (Росія) - ПАОК (Греція)
Гент (Бельгія) - Динамо Київ (Україна)