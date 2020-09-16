Під час перегляду матчу Динамо - АЗ не відпускало відчуття дежавю гри киян проти Шахтаря в Суперкубку, - експерт

Джерело - Чемпіон.

У грі київського Динамо вже відчувається робота та стиль Мірчі Луческу.

Про це кореспонденту Чемпіона розповів знаний футбольний експерт Іраклій Хведеліані.

"По-перше, усіх уболівальників Динамо з перемогою! Чомусь більшість фахівців перед грою вважали АЗ Алкмар фаворитом у протистоянні з Динамо. Чесно кажучи, для мене зовсім не зрозуміло, на чому будувалися такі прогнози. Цікаво, що в 7 матчах поспіль нідерландці першими пропускали, а в 5 із них програвали перший тайм. Без сумніву, АЗ - хороша команда, але...

Дивлючись матч Динамо проти АЗ, мене не залишало відчуття дежавю. Саме в такому ж стилі Луческу переміг Шахтар у грі за Суперкубок. Дуже сильно відіграв захист киян, незважаючи на кадрові проблеми. Гра Іллі Забарного, як для дебюту, дуже солідна. Також хочу відзначити Супрягу - Владислав уміє сам створювати моменти. А ось від Родрігеса я чекаю більшого. Люксембуржець програв дуже багато боротьби, хоча й забив переможний гол.

Напевне, Луческу знайшов той стиль, з якими буде досягати результату з Динамо.

У майбутнє дивлюся позитивно. Думаю, Динамо під силу пройти і Гент і пробитися в групу Ліги чемпіонів", - підсумував Хведеліані.