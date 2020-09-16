Волинь вдома програла Прикарпаттю у Кубку України

Перемогу гостям приніс гол з пенальті

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого попереднього етапу розіграшу Кубка України сезону 2020/2021 років з футболу луцька Волинь приймала Прикарпаття.

Напередодні матчу стало відомо, що у луцькому клубі спалах коронавірусу. То ж звітний матч Волинь проводила напівмолодіжним складом.

У першому таймі матчу м’яч поцілив у руку Сімініну й у ворота Волині було призначено пенальті, яке реалізував Барчук.

Кубок України

Другий попередній етап, 16 вересня

Волинь (Луцьк) - Прикарпаття (Івано-Франківськ) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 29 Барчук (пен)