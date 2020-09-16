Нива та Вікторія вийшли до 1/16 фіналу Кубка України

Джерело - Чемпіон.
У другому попередньому етапі розіграшу Кубка України сезону 2020/2021 років з футболу вінницька Нива та Вікторія перемогли у серії пенальті.
Команди нижче за класом перемогли вдома фаворитів. Аматорська Вікторія здолала друголіговий Діназ, а вінницька Нива вибила першоліговий Кристал.
Кубок України
Другий попередній етап, 16 вересня
Вікторія (Миколаївка) - Діназ (Вишгород) 0:0 (пен 8:7)
Нива (Вінниця) - Кристал (Херсон) 2:2 (1:1) (пен 4:3)
Голи: 0:1 - 36 Малиш, 1:1 - 45+4 Попов, 2:1 - 68 Пастушенко, 2:2 - 87 Терзій
Нагадаємо, визначилась дата жеребкування 1/16 Кубка України.