Борха Валеро повернувся до Фіорентини

Півзахисник знову буде виступати за клуб з Флоренції

Джерело - Чемпіон.

Фіорентина підписала на правах вільного агента 35-річного іспанського півзахисника Борху Валеро.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

B O R J A V A L E R O 💜



Borja Valero è un nuovo giocatore della Fiorentina 🤩#ForzaViola 💜 #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard 🖌 pic.twitter.com/MfpZ1RdYCo — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 16, 2020

Останні три роки Борха провів у складі Інтера, з яким попрощався в кінці серпня. У 2017 році іспанський хавбек перейшов в Інтер саме з Фіорентини, за яку виступав з 2012 року.

Минулого сезону на рахунку Борхи 3 голи у 25 матчах за Інтер у всіх турнірах. У Фіорентині іспанець буде виступати під 6-м номером.

Раніше, Манчестер Юнайтед зацікавився лідером Фіорентини.