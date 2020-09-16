Колос вирушив до Греції на матч кваліфікації Ліги Європи

Матч відбудеться 17-го вересня, початок о 21:00

Джерело - ФК Колос.

Сьогодні футболісти і тренерський штаб Колоса вилетіли до Греції, де завтра команда Руслана Костишина проведе свій перший єврокубковий поєдинок.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В рамках кваліфікації Ліги Європи Колос зіграє з Арісом. Як і очікувалося, в заявці знайшлося місце форварду Євгену Селезньову, який пропускав минулий тур УПЛ через травму.

Голкіпери: Євгеній Волинець, Владислав Кучерук, Євгеній Кучеренко

Захисники: Віталій Гавриш, Олексій Зозуля, Кирило Петров, Євгеній Новак, Владислав Ємець, Максим Максименко, Олександр Чорноморець

Півзахисники: Євген Задоя, Андрій Богданов, Вадим Мілько, Денис Костишин, Євгеній Смирний, Олег Ільїн, Павло Оріховський, Микита Кравченко, Денис Антюх, Євгеній Морозко

Нападники: Володимир Лисенко, Євген Селезньов, Євгеній Ісаєнко

Матч відбудеться 17-го вересня, початок о 21:00.