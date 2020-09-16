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Ребров назвав умови перемоги Ференцвароша над Динамо Загреб

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Сергій Ребров прокоментував матч проти Динамо Загреб
Ребров назвав умови перемоги Ференцвароша над Динамо Загреб
#Вірер

Джерело - sport.ua.

Гравцям Ференцвароша необхідно бути впевненими у своїх силах перед матчем із Динамо Загреб у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер угорської команди Сергій Ребров.

"У порівнянні з минулим роком у Динамо відбулися зміни, але я думаю, що мова йде про команду, в якій завжди знайдуться гравці на всі позиції і є, ким замінити усіх.

Вони дуже сильні, але я також говорив хлопцям перед останнім відбірковим матчем з Селтіком, що вони повинні вірити в себе. Ми повинні зосередитися на своїй грі і нікого не боятися, бо Ференцварош повністю заслужив участь у кваліфікації. Футболістам вдалося передати всю інформацію про Динамо, ми знаємо хорватів, знаємо, що це дуже серйозний клуб.

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Нам потрібно бути впевненими на полі, Динамо не буде нашим головним суперником, ми повинні перемогти себе. Якщо ми вийдемо на поле з такими думками, ми побачимо дуже хороший матч. Нам потрібно менше зосереджуватися на Динамо, та більше зосередитися на власній грі. Не хочу виділяти когось із суперників, тому що ми добре знаємо, що хорвати дійсно сильна команда. Динамо вміє грати швидко", – розповів Ребров.

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