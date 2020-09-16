Заховайло: Луческу підтвердив свою високу кваліфікацію

Відомий футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло виділив заслугу Мірчі Луческу у перемозі київського Динамо над нідерландським АЗ у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам агент.

"Гра забувається, рахунок залишається. Для мене був передбачуваний результат. Дуже багато тактичних дій у виконанні обох команд. Луческу підтвердив свою високу кваліфікацію. А саме, це коли команда грає погано, але домагається результату.

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Всі гравці заслужили похвалу за самовіддачу. Я, як уболівальник Динамо, результатом задоволений. Дякую за позитивні емоції", - відзначив Заховайло.